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Де’Аарон Фокс ударил по голове Скотти Пиппена-младшего и получил неспортивный фол

Инцидент случился за 7:56 до конца четвертой четверти матча между «Сакраменто» и «Мемфисом» (138:133).

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