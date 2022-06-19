Всё нормально, падаем: биткойн обвалился до $17 600, эфир упал ниже $900

Падение всех криптовалют продолжается: если вчера мы констатировали падение биткойна ниже 20 000 долларов, то за последние сутки он опустился до 17 600 долларов, отскочил до 18 200 долларов, но на момент публикации заметки снова упал ниже 18 000 долларов.
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