Отложенное удаление «Макс» из Google Play — это продуманный удар?

Удаление американской IT-компанией Google приложений российской IT-компании VK, включая мессенджер «Макс», из магазина приложений Google Play — рассчитанный удар не только по VK, но и по стабильности российской государственной системы, 16 июля отмечает IT-редакция ИА Красная Весна.
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