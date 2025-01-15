Мишустин: Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области ИИ

Россия готова поделиться с Вьетнамом опытом в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Об этом на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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