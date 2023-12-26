БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Смертельная ловушка от ВСУ: водитель не может быстро выйти из Leopard 2А4

Смертельная ловушка от ВСУ: водитель не может быстро выйти из Leopard 2А4

Столкнувшись с российскими средствами поражения, украинские танкисты провели "модернизацию" своих танков Leopard 2A4, в результате которой водитель практически лишился шансов на спасение в боевой обстановке.

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