Следователи проверят информацию о применении спортсменом насилия к несовершеннолетнему в Алуште

По указанию и. о. руководителя ГСУ СК России по РК и Севастополю А. А. Быкова организована проверка опубликованных в соцсетях сведений о применении взрослым тяжелоатлетом насилия в отношении несовершеннолетнего в общественном транспорте Алушты.