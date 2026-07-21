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Срочно! Удар по глубокому тылы: вся Украина в шоке

Срочно! Удар по глубокому тылы: вся Украина в шоке

Российские военные продолжают целенаправленно атаковать топливную инфраструктуру, которая используется для поддержки Вооруженных сил Украины, в ответ на удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам.

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