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Украина отказалась от польских истребителей МиГ-29

Украина отказалась от польских истребителей МиГ-29

Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29. Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников «Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29.

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