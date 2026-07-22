Украина отказалась от польских истребителей МиГ-29

Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29. Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников «Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29.
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