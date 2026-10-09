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Происшествия

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В ХМАО – Югре проведены масштабные оперативно‑профилактические мероприятия по контролю миграционного законодательства

В Сургуте сотрудники городского УМВД России совместно с коллегами из УМВД России по ХМАО – Югре при поддержке силовых подразделений Росгвардии провели комплекс оперативно‑профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

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