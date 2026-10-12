«Гонка не на жизнь, а на смерть». Украинские перехватчики «Гераней» могут устареть к моменту их производства

Украинскому ВПК, который функционирует, благодаря западной поддержке, потребуется не менее четырёх месяцев для того, чтобы наладить производство достаточного количества дронов-перехватчиков против российских реактивных «Гераней», ставших кошмаром для ПВО.
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