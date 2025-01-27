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Стало известно, какой доход получили США из-за конфликта на Украине

Стало известно, какой доход получили США из-за конфликта на Украине

США получили рекордный доход за 2024 год из-за конфликта на Украине Соединенные Штаты получили рекордный доход в 2024 финансовом году из-за конфликта на Украине, сообщает газета Ouest-France со ссылкой на опубликованные данные Государственного департамента.

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