В Петербурге наступило «прабабье лето»: прогноз синоптика Колесова

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объяснил предстоящее потепление влиянием антициклона, который обеспечит ясную погоду на несколько дней.
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