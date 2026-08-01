Гвардейка, ул. Сумская, вода из новой скважины с башней вытекает из под земли в овраг возле ЖД путей.
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Гвардейка, ул. Сумская, вода из новой скважины с башней вытекает из под земли в овраг возле ЖД путей.
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