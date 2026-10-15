Народное собрание Дагестана избрало Фёдора Щукина главой республики. Голосование состоялось 15 октября на второй сессии регионального парламента восьмого созыва.
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