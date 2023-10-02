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Венгрия под угрозой исключения из НАТО: Украина находит способы борьбы

Венгрия под угрозой исключения из НАТО: Украина находит способы борьбы

На Украине интересуются: существует ли механизм исключения Венгрии из НАТО? Как жаль, что устав НАТО не предусматривает исключения стран-членов, печалится бывший четырехкратный чемпион СССР по шахматам Александр Белявский в колонке для украинского портала «Высокий Замок».

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