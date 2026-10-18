В феврале 2027 года единовременное пособие при рождении ребенка может превысить 30 тысяч рублей. Доцент Финансового университета Игорь Балынин сообщил, что ожидается увеличение до 30 385 рублей.
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