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Торги золотом на Мосбирже выросли на 95% в январе-июле

Торги золотом на Мосбирже выросли на 95% в январе-июле

Интерес к драгоценным металлам на Московской бирже продолжает стремительно расти. По итогам января—июля 2026 года физический объем сделок с золотом достиг 255,4 тонны, что на 95,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 130,7 тонны.

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