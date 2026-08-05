Торги золотом на Мосбирже выросли на 95% в январе-июле

Интерес к драгоценным металлам на Московской бирже продолжает стремительно расти. По итогам января—июля 2026 года физический объем сделок с золотом достиг 255,4 тонны, что на 95,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 130,7 тонны.