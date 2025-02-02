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Дроны настигли и растерзали колонны ВСУ в Донбассе: Карта специальной военной операции на Украине на 2 февраля 2025 года и анализ событий в мире

Дроны настигли и растерзали колонны ВСУ в Донбассе: Карта специальной военной операции на Украине на 2 февраля 2025 года и анализ событий в мире

Дроны настигли и растерзали колонны ВСУ в Донбассе: Карта специальной военной операции на Украине на 2 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваДроны настигли и растерзали колонны ВСУ в Донбассе, в рамках Специальной военной операции на Украине, карта боевых действий прояснит, что происходит на разных участках фронта Украины.

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