Вашингтонский «ястреб» угрожает России пятой статьей устава НАТО

Политнавигатор НАТО может задействовать статью пять своего устава и напасть на Россию в случае, если на Украине будет использовано тактическое ядерное оружие, и радиоактивное облако двинется в сторону Польши.
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