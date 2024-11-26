В Омске дети нашли опасное развлечение - они залезают в чаши фонтанов, оборудованные новогодней электрической подсветкой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске дети нашли опасное развлечение - они залезают в чаши фонтанов, оборудованные новогодней электрической подсветкой.