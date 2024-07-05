В Москве из-за жары появились богомолы

Богомолы появились в Москве из-за жаркой устойчивой погоды, об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
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