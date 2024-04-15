Паводок не прекращается. Уровень воды вырастет в ближайшие дни

В главке МЧС Курганской области сообщили, что подтопления зафиксированы в 880 жилых домах и приусадебных участках в пяти муниципальных округах Курганской области, вода покинула за прошедшие сутки один приусадебный участок.
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