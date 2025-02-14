Психолог Липский: нужно вычислить зависимости у партнера в отношениях

Это серьезно влияет на жизнь человека Зависимости — не только химические или поведенческие расстройства, но и целый спектр психологических нарушений, которые могут серьезно повлиять на жизнь человека и его отношения, рассказал в интервью РИАМО специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП) Кирилл Липский.