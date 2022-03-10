Месси не забил в плей-офф ЛЧ впервые за 15 лет

Лионель Месси не смог поразить ворота «Реала» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 1:3). Форвард «ПСЖ» не забил ни одного гола в плей-офф турнира впервые за 15 лет.

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