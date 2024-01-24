СМИ прогнозируют победу Байдена на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

Действующий президент США Джо Байден, который будет переизбираться на пост главы государства, одержит победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Нью-Гэмпшир, которые состоялись в воскресенье, 23 января.
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