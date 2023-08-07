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Эксперт согласился с генералом Пуликовским в вопросе о ликвидации руководства Украины

Эксперт согласился с генералом Пуликовским в вопросе о ликвидации руководства Украины

Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин прокомментировал слова командующего группировкой федеральных сил в Чечне генерал-лейтенанта Константина Пуликовского о необходимости ликвидации руководства Украины.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Согласна  полностью,  руководство  уже  уничтоженной  Украины  тоже  необходимо  уничтожить.
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16 час.
Серж Южанин
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16 час.
Валентин Воробьев
Правильно! Террористов мочить в сортире. И никаких фуев
Ответить
5 час.

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