Эксперт согласился с генералом Пуликовским в вопросе о ликвидации руководства Украины
Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин прокомментировал слова командующего группировкой федеральных сил в Чечне генерал-лейтенанта Константина Пуликовского о необходимости ликвидации руководства Украины.
Комментарии
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Согласна полностью, руководство уже уничтоженной Украины тоже необходимо уничтожить.
Правильно! Террористов мочить в сортире. И никаких фуев
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