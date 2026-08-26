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Иркутск Сегодня

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Иркутск встретил участников международного автопробега «Великий чайный путь»

Иркутск торжественно принял международный автопробег «Великий чайный путь»: семь автомобилей экспедиции финишировали в столице Приангарья, преодолев 2,5 тысячи километров от Хух-Хото через Монголию и Бурятию.

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