Иркутск встретил участников международного автопробега «Великий чайный путь»

Иркутск торжественно принял международный автопробег «Великий чайный путь»: семь автомобилей экспедиции финишировали в столице Приангарья, преодолев 2,5 тысячи километров от Хух-Хото через Монголию и Бурятию.
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