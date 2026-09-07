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Царьград

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BNPB начнёт искусственные дожди из-за извержения Анак-Кракатау

BNPB начнёт искусственные дожди из-за извержения Анак-Кракатау

Из-за извержения вулкана Анак-Кракатау, начавшегося 4 сентября, Индонезия планирует вызов искусственных дождей для очищения воздуха от вулканического пепла.

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