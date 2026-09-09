ВС РФ ослабляют «пояс крепостей» ВСУ на Донбассе — CNN

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации, постепенно уничтожая «пояс крепостей» Украины на Донбассе, ухудшают позиции ВСУ на многих участках фронта.
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