TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 047 подписчиков

Вместо привычной красоты: как с годами изменилась внешность 9 известных женщин

Вместо привычной красоты: как с годами изменилась внешность 9 известных женщин

Внешность для публичного человека — неотъемлемая часть профессии. Стоит хотя бы немного изменить овал лица или форму губ, как зрители тут же начинают это обсуждать.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Павлишин
Валерий Павлишин

Неужели некому было девушке подсказать? Что Вы сделали с собой, Алина Кабаева? Губы, подбородок, овал лица выдающейся личности, олимпийской чемпионки, обаятельной красавицы превратились в нечто тривиально-подражательное, неузнаваемо-аморфное... Эх, вы, женщины, девушки, отцовских розг вам не хватает (хотя я вообще не сторонник насилия и никогда не наказывал детей)!