Вместо привычной красоты: как с годами изменилась внешность 9 известных женщин

Внешность для публичного человека — неотъемлемая часть профессии. Стоит хотя бы немного изменить овал лица или форму губ, как зрители тут же начинают это обсуждать.
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Неужели некому было девушке подсказать? Что Вы сделали с собой, Алина Кабаева? Губы, подбородок, овал лица выдающейся личности, олимпийской чемпионки, обаятельной красавицы превратились в нечто тривиально-подражательное, неузнаваемо-аморфное... Эх, вы, женщины, девушки, отцовских розг вам не хватает (хотя я вообще не сторонник насилия и никогда не наказывал детей)!