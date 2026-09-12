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Zero Hedge

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"Riyadh In Difficult Position": Saudis Shutter Critical East-West Pipeline After Drone Attacks

"Riyadh In Difficult Position": Saudis Shutter Critical East-West Pipeline After Drone Attacks

"Riyadh In Difficult Position": Saudis Shutter Critical East-West Pipeline After Drone Attacks Saudi Arabia temporarily shut its 7 million-barrel-a-day East-West pipeline following multiple drone attacks, exposing a massive vulnerability in a critical export route used to bypass the Strait of Hormuz during more than six months of US-Iran conflict.

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