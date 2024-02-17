МИД Британии вызвал дипломата посольства России в связи со смертью Навального*

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства вызвало дипломата посольства Российской Федерации в Лондоне в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.
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