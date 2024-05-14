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Песни и гармонь на кладбище в Радоницу. Что творится на поминальный день на православном погосте в Алматы?

Песни и гармонь на кладбище в Радоницу. Что творится на поминальный день на православном погосте в Алматы?

На девятый день после Пасхи православные отмечают Радоницу – День поминовения усопших. По обычаю принято навещать могилы родственников и совершать панихиды по ним, зажигать свечи и лампады, угощать близких и нуждающихся.

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