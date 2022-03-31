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Пять астраханских проектов выиграли президентские гранты

Пять астраханских проектов выиграли президентские гранты

Общая сумма привлеченных средств в регион превысила 12 млн рублей. В Москве координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив утвердил списки проектов-победителей первого конкурса 2022 года на предоставление грантов Президента РФ.

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