Пять астраханских проектов выиграли президентские гранты

Общая сумма привлеченных средств в регион превысила 12 млн рублей. В Москве координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив утвердил списки проектов-победителей первого конкурса 2022 года на предоставление грантов Президента РФ.
Общая сумма привлеченных средств в регион превысила 12 млн рублей. В Москве координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив утвердил списки проектов-победителей первого конкурса 2022 года на предоставление грантов Президента РФ.
Свежие комментарии