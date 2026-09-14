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Frank Media

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«Финам» запустил прием заявок на pre-IPO казахстанского «единорога» Higgsfield AI

«Финам» открыл прием заявок от частных инвесторов на участие в pre-IPO Higgsfield AI — разработчика платформы генеративного видео, которую используют Microsoft, Google, Nike, Netflix, Mercedes-Benz и Visa, рассказали Frank Media в финансовой группе.

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