На удар возмездия - 24 часа: Иран отказал США в важной просьбе - Блинкен переполошил G7

Axios сообщил сенсационную новость: госсекретарь США Энтони Блинкен переполошил коллег по G7, созвав экстренное селекторное совещание и предупредив, что Иран и "Хезболла" могут нанести удар возмездия по Израилю в течение следующих 24 часов.