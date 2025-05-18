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Добрый Мир

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«Конец мостам и вокзалам»: экс-разведчик США Риттер объяснил, что сделает Россия с Украиной за срыв переговоров

«Конец мостам и вокзалам»: экс-разведчик США Риттер объяснил, что сделает Россия с Украиной за срыв переговоров

Россия дает Украине последний шанс на принятие приемлемых условий завершения конфликта. Если Киев их отклонит, его ждет самый жесткий ответ, предупредил американский военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер.

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