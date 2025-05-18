Россия дает Украине последний шанс на принятие приемлемых условий завершения конфликта. Если Киев их отклонит, его ждет самый жесткий ответ, предупредил американский военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии