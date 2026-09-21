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4D-модели митохондрий ускорили проверку действия лекарств на клетки

4D-модели митохондрий ускорили проверку действия лекарств на клетки

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего создали два типа виртуальных клеток, основанных на четырёхмерной микроскопии.

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