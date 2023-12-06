В Самаре ушел из жизни врач-хирург Александр Лукъянчиков.

О потере 5 декабря сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.Александр Николаевич Лукъянчиков посвятил более 50 лет своей жизни системе здравоохранения и оказанию медицинской помощи людям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии