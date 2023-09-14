Оперативники уголовного розыска задержали двоих иностранцев, которые привезли для сбыта в Рязанской области оптовую партию героина

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Рыбновскому району пресекли деятельность двоих иностранных граждан - представителей этнической организованной группы, занимавшихся транспортировкой и распространением оптовых партий героина.