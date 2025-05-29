В Atomic Heart сыграло 10 миллионов человек, а Mundfish начнёт помогать амб...

В Atomic Heart сыграло 10 миллионов человек, а Mundfish начнёт помогать амбициозным разработчикамКипрская студия с российскими корнями Mundfish сообщила об очередном достижении своего ретрофутуристического шутера Atomic Heart в охвате аудитории и запустила новую инициативу для поддержки независимых разработчиков.