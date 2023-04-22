На Сахалине терпит бедствие сухогруз: В опасности 20 человек

Сухогруз под флагом Либерии терпит бедствие на Сахалине. В данный момент в опасности 20 человек.По данным Telegram-канала SHOT, балкер КС Ноdong пришёл в порт Шахтёрска для загрузки угля, однако из-за сильного шторма его унесло в Татарский пролив.