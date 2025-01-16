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Царьград

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Байден предлагает изменения в Конституцию США для борьбы с преступлениями президента

Байден предлагает изменения в Конституцию США для борьбы с преступлениями президента

Президент США Джо Байден предложил внести поправки в Конституцию, чтобы устранить иммунитет президента от ответственности за преступления на посту.

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