Мадуро назвал безумным заявление Стармера о подготовке к войне

Jeampier Arguinzones/TASS Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумным заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне и предложил создать в Европе антивоенное движение.
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