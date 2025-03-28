Путин объявил о выделении 10 миллиардов рублей на ЗАТО

Минимум по десять миллиардов рублей ежегодно будут выделять на развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), принимая во внимание перспективу увеличения численности военных в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин.
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