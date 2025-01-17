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Грядет оздоровление Голливуда? Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт на...

Грядет оздоровление Голливуда? Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт на...

Грядет оздоровление Голливуда? Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт назначены спецпослами в ГолливудеИздание Variety сообщает о том, что актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт были назначены спецпослами в Голливуде.

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