Грядет оздоровление Голливуда? Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт на...

Грядет оздоровление Голливуда? Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт назначены спецпослами в ГолливудеИздание Variety сообщает о том, что актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт были назначены спецпослами в Голливуде.