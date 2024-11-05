VK намерен установить свои сервисы в автомобили россиян

Переговоры идут с 10 автопроизводителями Холдинг VK ведет переговоры с десятью производителями автомобилей, которые представлены на российском рынке, о предустановке своих медиасервисов в их мультимедийные системы.
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