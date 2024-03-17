Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Кто  побеждает  в  политике  ?  У  кого  больше  денег  на  подкупы  и  пропаганду...И  побеждает  тот  ,  кто  дейст...Одесса: Мы поняли...
  • Леонид Руси
    Какие северные земли имели эти кочевники у которых никогда не было государства и границ? ))) Русские ушли и Аллах реш...На Казахстан надв...
  • Дмитрий Ковера
    Сочи не резиновый!Путин даёт Ереван...

«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

  Бедную Японию наш уважаемый президент просто заставил рыдать горючими слезами! Путин буквально тонну самого жгучего в мире васаби заставил проглотить руководство Токио, а когда слёзы на глазах выступили – пожелал им приятного аппетита и много новых сюрпризов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх