«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

Бедную Японию наш уважаемый президент просто заставил рыдать горючими слезами! Путин буквально тонну самого жгучего в мире васаби заставил проглотить руководство Токио, а когда слёзы на глазах выступили – пожелал им приятного аппетита и много новых сюрпризов.