Синоптик Тишковец: в августе в Москве ожидается не жаркая, а теплая погода

Жителям Москвы напомнили народное выражение, что «август пришел — свое лето забрал». Следующий летний месяц порадует москвичей умеренно теплой погодой, жары не ожидается, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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