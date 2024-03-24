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Александр Ходаковский: Современный мир, конечно, разрушительно действует на сознание

Александр Ходаковский: Современный мир, конечно, разрушительно действует на сознание

Современный мир, конечно, разрушительно действует на сознание. Нравственная, этическая, информационная вседозволенность очень сильно размывает границы допустимого, зачастую превращая мораль в отвлечённое понятие.

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