Александр Ходаковский: Современный мир, конечно, разрушительно действует на сознание

Современный мир, конечно, разрушительно действует на сознание. Нравственная, этическая, информационная вседозволенность очень сильно размывает границы допустимого, зачастую превращая мораль в отвлечённое понятие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии